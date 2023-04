Se balader tout en dégustant une savoreuse fondue au fromage? Rendez-vous entre le 5 et le 7 mai à Villers-le-Temple

À Nandrin, Lincent, Burdinne et Donceel

"En 2022, nous avions proposé six rendez-vous entre mai et octobre à Huy, Héron, Modave, Clavier, Wasseiges ou encore Wanze, explique Élodie Keysers, directrice de Terres-de-Meuse. Au total, 400 personnes avaient pris part à cette activité. Cette année, nous avons décidé de mettre en lumière quatre entités qui ne bénéficient pas d’un office du tourisme ou d’un syndicat d’initiative propre. Ainsi, notre activité se déroulera à Nandrin (Villers-le-Temple), Lincent, Burdinne et Donceel."

Concrètement, comment s’organise cette fromenade ? Après avoir obligatoirement réservé votre repas sur le site internet de Terres-de-Meuse, vous êtes attendus aux alentours de 10 h 30 au point de départ communiqué. Sur place, vous prendrez possession de la carte de la promenade ainsi que du package gourmand. "Les participants reçoivent un caquelon, une petite gazinière, des pics à fromage, un couteau ainsi que des fromages wallons et une petite bouteille de vin blanc. Le pain et la charcuterie sont issus d’une de nos 27 communes. Il y a de quoi régaler cinq personnes pour un prix unique de 75 €. Celui-ci est d’ailleurs inchangé par rapport aux deux premières années."

Alors qu’il vous faut emporter vos boissons pour la fondue, Terres-de-Meuse propose aussi cette année un assortiment de produits locaux (25 €) pour réaliser un apéro en pleine nature.

Quant aux proçmenades, deux ou trois distances seront à chaque fois proposées. "À Villers-le-Temple, nous aurons un circuit de 5,5 km (chasse au trésor) et de 7 km ou 9,5 km (promenade de la Rochette)." Il reste à croiser les doigts pour que le soleil soit de la partie lors de ce premier week-end de mai, au milieu des nouvelles vacances de printemps.

Calendrier des fromenades 2023 : Nandrin du vendredi 5 au dimanche 7 mai ; Lincent les 10 et 11 juin ; Burdinne les 16 et 17 septembre ; Donceel les 30 septembre et 1er octobre. Infos au 085/21 29 15. Réservations obligatoires via le www.terres-de-meuse.be.