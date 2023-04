Adrien Di Grande décroche 54000€ au poker: "Je ne compte pas m'offrir une folie"

En gagnant la compétition qui a réuni 1 538 joueurs, le Nandrinois s’est vu remettre un chèque… de 54 000 €. Une fameuse consécration pour ce Condrusien qui a commencé à se passionner réellement pour ce jeu de cartes il y a deux ans à peine.

"Auparavant, je jouais occasionnellement au poker avec des amis, sans vraiment m’y intéresser. Et puis, j’ai commencé à regarder des vidéos en ligne pour comprendre les clés du jeu. Le poker, ce n’est pas uniquement du hasard, au contraire de la roulette par exemple. En acquérant des compétences et de l’expérience, on augmente ses chances de l’emporter. Chez un joueur professionnel, je dirais que c’est 70 % de compétences et 30 % de chance alors que pour un néophyte, c’est 10 % de compétences et 90 % de chance."

"Ça reste une passion"

Le Nandrinois estime, lui, se situer quelque part entre les deux. Et voit sa passion comme un hobby, non comme une addiction. "Les jeux de casino sont à mes yeux une addiction. Mais le poker, tel que je le conçois, reste une passion. Je joue très peu sur internet, je ne suis pas du genre à passer des nuits blanches devant mon écran. Je préfère de loin l’ambiance des vrais tournois. Pour moi, jouer une soirée au poker, c’est comme aller au restaurant ou au cinéma."

À Namur, toutefois, la compétition s’est déroulée sur plusieurs jours. "Au total, je dois avoir joué une quarantaine d’heures sur la semaine, sourit-il. Ça demande d’être très fort mentalement car il faut rester serein après un mauvais coup. Il faut également être très concentré." Notamment pour repérer les "tells". "Ce sont les informations que les adversaires donnent sans le vouloir. Avec l’expérience, on remarque qu’un tel joueur se gratte ou tourne la tête, par exemple, lorsqu’il détient tel ou tel jeu dans la main."

Un voyage à Las Vegas

Avec son jackpot de Pâques, Adrien Di Grande n’envisage pas de s’offrir une folie. "La plus grosse somme que j’avais remportée jusqu’ici, c’était 1 200 €, sourit-il. Même si je dois payer mes tickets d’entrée (environ 200 €), les 54 000 € (non taxés) constituent un gain inespéré. Ils tombent à pic car la boîte dans laquelle je travaillais depuis cinq ans a subi une grosse restructuration. Je suis justement en préavis depuis février. À la base, je suis quelqu’un qui aime profiter de la vie. Je vais donc m’octroyer quelques petits plaisirs, mais sans plus. J’ai toujours d it aussi que j’aimerais aller jouer à Las Vegas avant mes 30 ans. Ce chèque va probablement me permettre d’y aller un peu plus tôt que prévu."

Dans un mois, Adrien Di Grande retournera aussi à Namur pour prendre part au championnat de Belgique. "Je reste toutefois les pieds sur terre, je pourrais peut-être encore jouer pendant 20 ans, et ne plus jamais gagner une telle somme", conclut l’ancien joueur de foot de Strée, Vyle-Tharoul ou Verlaine, aujourd’hui actif en P3 à Juprelle.