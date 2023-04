Après la Hesbaye, des champs de fleurs à couper, cultivés aussi dans le Condroz

De Namur au Condroz

Delphine et son mari viennent de Namur, mais depuis le mois d’octobre, ils ont commencé à planter des bulbes dans notre région. "Nous commençons dans ces nouveaux champs avec la saison des narcisses, tulipes, etc. pour le printemps. Cela fait 3 ans que nous faisons cette activité, donc nous avons notre expérience. On s’est d’abord concentrés autour de chez nous, vers Namur. Mais on se rend compte qu’il vaut mieux aller dans plusieurs endroits différents, cela forme un circuit. Il est préférable d’être le long des grands axes où il y a plus de passage. Mais ce n’est pas hasard si on s’étend vers là, on était déjà vers Ciney, Ohey. On s’est dit qu’on pouvait avancer, c’est un peu notre région. Parce que nous sommes plusieurs agriculteurs à avoir ce concept actuellement, donc on se répartit un peu ces terrains", s’amuse Delphine Virendeels. Dans ce concept, les citoyens peuvent se rendre dans le champ fleuri quand ils le souhaitent, mais évidemment, il faut jouer le jeu. "Nous plantons les fleurs, achetons nos bulbes, semences, et autres. Les gens peuvent ensuite venir à leur guise sur le champ. Nous l’équipons avec une tirelire et des tarifs sont inscrits, tout est bien indiqué. La majorité des gens se plient au jeu, c’est basé sur ça: la confiance."

À la recherche de votre bouquet fleuri

Si vous souhaitez vous amuser à créer votre bouquet en compagnie de plusieurs membres de votre famille, le concept des champs de fleurs de Delphine est fait pour vous. "Sincèrement jusqu’ici nous sommes très satisfaits, le concept fonctionne bien. Ce sont des fleurs de qualité, on s’en rend vite compte quand on va les cueillir. Elles poussent là, c’est l’idéal. Pour le moment, je vois beaucoup d’entrain, j’ai des retours positifs, des gens qui écrivent des messages." Ces nouveaux champs de la région vont fêter leur toute première année, en espérant que le succès soit au rendez-vous. "Pour les nouveaux champs, nous verrons bien si cela fonctionne, car c’est la première année. Dans l’immédiat, même si le temps n’est pas terrible, je vois quand même des gens qui s’arrêtent déjà, on a tous envie d’un peu de soleil et d’un air de printemps chez soi", conclut Delphine.