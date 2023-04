La Commune de nandrin verse 5 000 € pour l’humanitaire

Les conseillers communaux nandrinois viennent de voter à l’unanimité une subvention en faveur de l’aide aux victimes civiles de conflits armés et catastrophes naturelles. " L’année passée, nous avions libéré deux montants de 5 000 €. La moitié a été versée à Médecins sans frontières et l’autre au consortium SOS Ukraine. Cette année, nous avions reprévu ce montant de 5 000 € dans le budget. Mais nous n’avions pas donné de destinataire exact ", explique le bourgmestre Michel Lemmens. Le choix est désormais fait: 2 500 € vont être versés à l’ONG Médecins sans frontières et 2 500 € au consortium 12-12 Syrie-Turquie.