Les Nandrinois encouragés à composter… par une prime

Évidemment, qui dit "nature" dit "déchets verts". Comme toute zone qui s’inscrit dans un environnement entouré de verdure, les Nandrinois ont des quantités assez importantes de déchets verts, récoltés par Intradel. "Sur Nandrin, nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de déchets verts qui sont exportés. Ils entrent dans les statistiques d’Intradel et cela veut dire qu’ils sont collectés et évacués. Dans un souci de l’environnement et de rationalisation énergétique, l’idée est d’inciter les citoyens à composter sur place, chez eux", a expliqué Sébastien Herbiet, échevin de l’Environnement et des Déchets en charge du dossier lors du conseil communal de ce mercredi soir. Le but sera, dans un premier temps, d’organiser une séance d’information sur le compostage avec un maître-composteur.