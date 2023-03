Les projecteurs se sont éteints pour Le Monastère à Nandrin : la faillite est déclarée

La fête est finie pour Le Monastère. Rouvert en octobre 2022, la boîte de nuit située sur la route du Condroz à Nandrin avait déjà fermé ses portes fin janvier. Le tribunal de commerce de Liège a mis fin au suspense en déclarant la faillite ce lundi 27 mars. Pas une surprise pour Frédéric Mielot, l’associé du propriétaire, José Brumenil, qui avait aidé l’entrepreneur à faire renaître de ses cendres "Le Mona". "Il ne suffit pas d’ouvrir une discothèque pour qu’elle soit pleine, confie-t-il. Je pense qu’il s’est rendu compte trop tard que la réalité était bien différente. On avait fait une proposition de rachat mais les dettes étaient trop importantes. La faillite, c’était la suite logique." La boîte de nuit avait pourtant fait le pari de retrouver sa gloire d’antan et jouait la carte de la nostalgie avec les déguisements de moines pour les serveurs et DJ Grégory Pirotte derrière les platines comme à l’époque. "Le public était pourtant au rendez-vous mais le succès n’a pas perduré, regrette Frédéric Mielot. Je ne pense pas qu’il sera possible de relancer la machine ou en tout cas d’une autre façon."