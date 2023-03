Nandrin/Neupré/Engis: les pales et les mâts arrivent sur le chantier éolien le long de la N63

Le chantier a débuté au mois d’août mais c’est la semaine dernière que les avancées ont été les plus visibles avec l’arrivée des pales sur le chantier du parc éolien d’Ehein (Neupré), le long de la N63, à cheval sur Engis et Nandrin. Ce sont en effet cinq éoliennes qui vont être érigées là par la société de gestion Condreole, regroupant Enovos Green Power, Bewatt et la coopérative citoyenne Vent d’Enfan. "Le fabricant amène les éléments toutes les nuits, par convois exceptionnels, précise Jean-Pierre Chisogne, de Vent d’Enfan. Rien que les pales font 50 mètres de long. Il y a aussi les nacelles, le “nez” des nacelles et les mâts qui sont composés de trois morceaux. Le déploiement sur place et les dimensions des éléments sont impressionnants. La nacelle a la taille d’une pièce de vie. Dès que les mâts arrivent, ils sont directement montés, c’est la procédure habituelle. La première éolienne à prendre forme est la numéro 3. Le montage se déroule depuis fin mars et jusque mi-avril." Quant à la jonction avec le poste de Rotheux-Rimière, elle a été réalisée par RESA. Elle sera suivie par la phase de test et de réception. "Le parc sera donc opérationnel cet été."