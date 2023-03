Fermeture du Point ferme à Nandrin: "Nous devons relouer le hall-relais"

Oui. La faillite a été prononcée au tribunal, lundi. C’est un moment pas facile, pas gai, car c’est un projet qui avait du sens pour les producteurs locaux.

Comment un projet qui avait de la bouteille, du soutien public et du succès s’est-il écroulé si subitement ?

La cause est conjoncturelle. Les ventes ont diminué fortement ces deux dernières années. La pandémie a été un moment-clé de basculement. Pendant la pandémie, le Point Ferme a cartonné avec 1,1 million d’euros de chiffre d’affaires. En 2021, on est descendu à 1 million et en 2022, on a chuté de plus de 30%. Les pertes étaient conséquentes et, surtout, la coopérative n’avait pas les capitaux en interne pour les combler. Les encours fournisseurs étaient bien trop élevés. L’assemblée générale a dû prendre cette difficile décision la semaine dernière. L’analyse d’une possibilité de reprise a été déposée sur la table mais elle est arrivée trop tard.

Et à présent, quelle est la procédure ?

Un curateur va être désigné pour récupérer ce qui peut l’être: stock, matériel… Les créanciers (les producteurs locaux) vont être listés pour être remboursés dans la mesure du possible. Car l’actif de la coopérative est malheureusement peu élevé. On s’en doute, les producteurs locaux sont déçus. Ils sont impactés de façon variable.

Et l’emploi ?

Il y avait déjà eu plusieurs licenciements ces derniers temps. Au pic de son activité, Point Ferme employait dix personnes. Il n’en restait plus que trois, qui ont été licenciées.

Et du côté du GAL, quelles vont être les démarches ?

Nous devons assurer une occupation du hall-relais, rue Tige des Saules. Car c’est le GAL qui a réalisé l’opération immobilière et qui a reçu un subside wallon de 350 000 € pour équiper le bâtiment, en 2018. Nous avons une obligation vis-à-vis de la Région wallonne de conserver là une affectation agricole pour 15 ans, il nous en reste 10. Par ailleurs, nous avons un prêt de 70 000 € à rembourser. On doit donc retrouver un locataire, pour rembourser ce prêt et tenir nos engagements envers la Région.

Qui pourrait venir s’installer là ?

Il s’agira d’une location. Le hall a du potentiel vu sa localisation et son équipement: 200 m2 au sol dont 50 m2 de chambre froide, un hall de stockage, un magasin et, à l’étage, des espaces de rangement, des bureaux et des sanitaires. Le bâtiment est relativement neuf, est bien localisé et a du potentiel.

Quelles affectations sont possibles ?

Ce hall-relais doit être mis au service des producteurs locaux, que ce soit pour du stockage, de la logistique, de la transformation ou de la vente. On a pris quelques contacts avec des candidats potentiels. Mais la recherche pourrait aussi passer par une annonce. On ne va pas foncer sur le premier demandeur car il faut un projet intéressant, qui fait sens pour la région, mais on ne doit pas traîner non plus…

Pour le GAL, la fermeture du Point Ferme est une grosse "tuile" ?

On aurait préféré que l’aventure continue. Mais la fermeture ne met pas en péril le GAL. Si on retrouve une affectation au lieu, il n’y aura pas d’importantes conséquences financières. C’est plus un impact lié à l’image. Point Ferme était un projet emblématique du GAL et il a connu ses heures de gloire. Le projet était rodé, soutenu. C’est triste. Mais on constate que beaucoup d’initiatives de ce type connaissent un ralentissement, voire un arrêt. Ce qui n’empêche que notre GAL continue à soutenir tous ces projets d’agriculture locale et durable.

Y a-t-il des leçons à tirer de l’aventure ?

Oui, sans aucun doute, et on va plancher sur la question dans les prochains mois. Il faut réunir tous les acteurs et tirer un bilan. Mais il faudra un peu de temps.