Nandrin: dix bénéficiaires des Coquelicots iront marcher 400 km dans le Jura en juin

Ils s’appellent Arthur, Thomas, Régis, Gaëtan, Jordan, Anabel, Renaud, Ophélie, Johanne et Céline. Ils ont de 20 à 45 ans et font partie des 36 bénéficiaires encadrés par 18 employés au centre de jour pour personnes handicapées mentales adultes Les Coquelicots, à Nandrin. Et cela fait plusieurs jeudis qu’ils sortent marcher, sacs au dos et accompagnés des éducateurs Lara Lorenzi, François Wiart et Olivier Kupper dans une optique: la grande traversée du Jura. "Nous partirons du 30 mai au 27 juin pour une marche de 24 jours sur un parcours balisé couvrant les GR509, 5 et 9 entre Montbéliard et Culoz, présente Olivier Kupper, éducateur. Chaque jeudi, on apprend à marcher ensemble, à porter un sac-à-dos, à être autonome dans sa préparation pour bien serrer ses bottines, ne pas oublier sa gourde… Nous vivrons en camping dans des tentes individuelles. Pendant que six à huit marcheurs seront en route, les autres se chargeront de la gestion logistique avec la préparation du repas du soir, les courses, l’aération des tentes, le linge… On fonctionnera en alternance et avec le soutien de Brigitte Cornet en tant que bénévole. Cette gestion demandera à chacun de se responsabiliser."