Le grand feu de Nandrin retrouve sa formule d'avant-Covid ces 10 et 11 mars

C’est le week-end du 10 et 11 mars, vendredi et samedi, que les festivités seront lancées, sur le terrain de football des Templiers où un chapiteau chauffé sera dressé. Le programme des activités s’annonce chargé avec tout d’abord la bouillonnante "Soirée des Allumés", pour bien commencer le week-end. Ce sont des habitués des platines qui animeront le show (Charl-X, DJ Snaïky et DJ Hupser) dès 20h30 pour un prix d’entrée de 8 € (moitié prix avant 21h30). Samedi, place au grand feu dans une ambiance familiale. Le chapiteau et le bar seront ouverts à 18h et des animations de feu sont prévues à 19h. "On a décidé de proposer un beau spectacle juste avant d’allumer le bûcher avec des cracheurs de feu et des jongleurs de feu", indique l’organisateur. Du péket sera aussi offert à tous. Le bûcher, composé des sapins de Noël ramassés dans la Commune et de divers branchages, s’enflammera début de soirée. En toute sécurité… "On signe des conventions avec les pompiers en s’engageant à respecter des règles strictes, note Jean-François Dethier. Il faut respecter une distance entre le public et le feu, une hauteur maximale de 4 mètres pour le bûcher, la présence d’une citerne d’eau, un plan comportant les zones publiques et interdites…" Et enfin, à 20h, place au grand bal 2023 avec un duo de choc aux platines: DJ Snaïky & Dem’s. Samedi, l’accès au site est gratuit avant 21h et après, ce sera 6 € l’entrée. Sur place, on trouvera bar et foodtruck. Aucun doute, la fin de l’hiver sera dignement célébré à Nandrin…