Des subsides pour la mobilité douce et l’isolation (Nandrin)

Des projets nouveaux et en cours

Les conseillers communaux nandrinois ont abordé ce point lundi soir. "Nous avons donné un accord de principe au GAL", explique Michel Lemmens, bourgmestre. Le GAL des Condruses a sollicité l’ensemble des Communes afin de savoir s’il y avait une volonté de leur part de rentrer leur candidature. Il fallait qu’au moins cinq communes répondent positivement à cette demande, ce qui a été le cas. "Dans le dossier que nous avons rendu pour l’appel à projet, il s’agissait de développer la mobilité douce, l’isolation de bâtiments, etc. Ce sont parfois des projets déjà en cours. Par exemple, nous allons raser et reconstruire l’école de Saint-Séverin, un bâtiment très vétuste, qui date des années 30, 50 et 70. Ce sera un bâtiment bien isolé avec des panneaux photovoltaïques. Une partie du bâtiment communal va être aussi isolée à nouveau avec des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. Ce sont des éléments qui entrent dans le cadre de POLLEC."

Le but de ce subside sera d’obtenir du personnel à temps plein afin de travailler sur ce plan d’action. "L’objectif serait d’avoir quelqu’un qui travaille à temps plein sur le projet de développement de tout ce qui serait susceptible de réduire les émissions de C02 au niveau de la commune de Nandrin et qui sera notre relais au niveau du GAL." Car c’est le GAL qui est en charge du PAEDC (Plan d’actions d’énergie durable et du climat).