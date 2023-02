La Nandrinoise Noémie éliminée de Miss Belgique: "J’ai gagné bien plus que la couronne"

Chargée des relations publiques au département Génie de la Défense à Amay, Noémie Rosato a ainsi pu défendre l’image de la femme moderne. Celle qui dépasse les clivages de genres. "On peut être très féminine en robe mais aussi être capable de creuser un trou dans la terre pour s’y cacher, ironise-t-elle. Au départ, je n’avais pas vraiment pris conscience que j’avais un message à transmettre. C’est venu au fur et à mesure. J’évolue professionnellement dans un monde d’hommes, c’est vrai, mais quand on vit les choses de l’intérieur, on ne s’en rend pas forcément compte. Les gens étaient derrière moi pour soutenir qu’on peut être femme tout en endossant une fonction qui est généralement associée aux hommes. J’ai d’ailleurs aussi eu l’occasion de rencontrer la ministre de la Défense. J’ai pris les contacts moi-même mais c’est une expérience que je n’aurais jamais pu vivre sans le concours."

Alerte "attentat" avant la cérémonie: "On nous a isolées dans les loges"

Exit ses camarades de peloton, Noémie a troqué sa tenue de militaire pour les robes de soirée le temps du concours. Pourtant, le concours aura été mouvementé, débutant avec plus d’une heure de retard. En cause, une alerte "attentat". Samedi, au Proximus Théâtre de la Panne, un homme a été interpellé en possession d’armes un peu avant 20 h. Une situation que Noémie sait gérer. "On nous a isolées dans les loges et puis on nous a fait sortir le temps que la police fasse son travail. C’était une ambiance particulière car on était toutes dans l’excitation du concours et puis, la panique a pris le dessus. On se demandait comment on allait pouvoir sourire sur scène après tout ça, raconte la Nandrinoise. Au final, on a vite repris confiance. Le show devait continuer. Évidemment, je suis plus habituée à ce genre de situation. En tout cas, j’y suis préparée. Ce qui était drôle, c’est que ça rassurait les filles d’avoir une sergente avec elle."

Cette semaine, Noémie reprendra donc sa tenue de sergente. Et nul doute que pour elle, le combat est loin d’être fini.