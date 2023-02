La Nandrinoise Noémie Rosato ne fait pas partie des 22 dernières finalistes de Miss Belgique

L’aventure vient de s’arrêter pour Noémie Rosato. La Nandrinoise de 25 ans représentait l’arrondissement de Huy-Waremme et plus largement la province de Liège pour l’édition 2023 du concours Miss Belgique qui se déroule en ce moment au Théâtre Plopsa, à La Panne. Une soirée mouvementée qui a débuté avec plus d’une heure de retard. En cause, une alerte "attentat".