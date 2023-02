La Nandrinoise Noémie Rosato, sergente à l'Armée, espère faire forte impression dimanche lors de l'élection de Miss Belgique 2023

Comment vous sentez-vous à quatre jours du concours ?

Ça va, le stress commence à monter petit à petit, nous sommes toutes stressées, mais il n’y a pas de tensions entre les candidates, personne n’a déchiré la robe d’une participante (rires). Je garde quand même un objectif en ligne de mire, j’ai envie de finir dans les 15 dernières candidates présentes sur scène.

Existe-t-il une préparation spéciale, un programme à respecter avant le concours ?

Oui, depuis que nous sommes à La Panne (ce lundi), nous faisons toute la journée les répétitions des chorégraphies, des défilés. Une certaine rigueur est mise en place: à telle heure, nous devons être prêtes et nous avons tout un programme à respecter, sans être en retard. À 22 h, tout le monde respecte le calme, nous sommes toutes concentrées sur la finale.

Est-ce que votre métier à la Défense vous apporte un avantage par rapport à cette rigueur demandée ?

Oui, cela me rappelle un peu mon métier où on demande de la rigueur et de la concentration. Ici, pendant les répétitions, on ne peut pas être en retard mais à l’armée, les sanctions sont un peu différentes (sourire).

Vous avez rencontré la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Comment cela s’est-il concrétisé ?

C’était une super rencontre: au départ, je pensais juste prendre une photo avec elle et la poster. La ministre s’est montrée très intéressée et nous avons réalisé la vidéo en mode interview, elle était très investie.

Est-ce vous qui êtes entrée en contact avec la ministre ou l’inverse ?

C’est moi qui ai fait la démarche. Au début, elle avait liké ma page Facebook et donc je l’ai contactée. En fait, c’est moi qui gère ma communication de par mon bachelier dans ce secteur-là. Mes études m’ont beaucoup aidée pour écrire les communiqués de presse, je suis très reconnaissante de mes études.

Pensiez-vous être un jour candidate à Miss Belgique ?

En réalité, j’ai déjà participé au concours il y a deux ans, en 2021, mais je ne suis pas allée jusqu’en finale. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester sur un échec, donc j’ai décidé de retenter l’expérience cette année. Au début, nous (les candidates) faisons le concours pour s’amuser, mais avec tout le travail fourni pour arriver en finale, nous voulons toutes être dans les dernières.

Vous venez de la région, qu’avez-vous à dire pour que les gens vous soutiennent samedi ?

Cela fait dix ans que nous n’avons pas eu une miss wallonne. Si je suis couronnée, j’ai envie d’être proche des artisans, des commerçants, de les mettre en avant, être la Miss Belgique de toute la Belgique. J’aimerais aussi représenter le pays en tant que militaire et miss.

Pour soutenir Noémie Rosato, vous pouvez envoyer MB12 par SMS au 6665 ou viaapp.missbelgium.be