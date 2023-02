Budget 2023 du CPAS à Nandrin : un équilibre et le recrutement (enfin) d'un directeur général

On pointera aussi le lancement de la procédure de recrutement d’un nouveau directeur général du CPAS. Le dépôt des candidatures se clôturait ce mardi 31 janvier. Et ce sont sept candidatures qui ont été rentrées, "ce qui est plutôt une bonne nouvelle", indique le bourgmestre, Michel Lemmens qui se réjouit de voir réguler une situation temporaire qui dure depuis… huit ans. En effet, en 2014, la nomination du directeur du CPAS, fraîchement arrivé, avait été annulée car il n’avait pas les titres requis. Sa nomination avait été jugée "irrégulière". "Depuis, nous avons une DG faisant fonction, qui est aussi DG du CPAS de Tinlot. Cette dame, Françoise Warnier, effectue des remplacements de six mois en six mois depuis près de huit ans", précise Michel Lemmens. Elle va quitter ses fonctions et la place est désormais vacante.

Le conseil communal a aussi décidé de prolonger deux projets en renouvelant leurs conventions signées avec les partenaires concernés. Ainsi, le PSSP (Plan stratégique de sécurité et de prévention) se poursuit dans une collaboration avec l’ASBL La Teignouse, de Comblain-au-Pont, pour les années 2023-2025. Ce plan, auquel Nandrin adhère depuis une quinzaine d’années, prévoit des actions de terrain pour améliorer la sécurité des citoyens et contribuer à un cadre de vie agréable et sécurisant. Ensuite, c’est le programme de jogging JCPMF (Je cours pour ma forme), mené en partenariat avec l’ASBL Sport et Santé, qui a été lui aussi reconduit, pour l’année 2023.

La plaine de jeux de la Croix-André, encore et encore…

En fin de séance, l’élu d’opposition Marc Evrard (Pour Nandrin) est revenu sur la "saga" de la plaine de jeux installée chemin de Sotrez et bientôt démontée pour être installée ailleurs, en réponse à la demande de quelques riverains, agacés par les problèmes de nuisances. "Cette plaine de jeux, nous la réclamions depuis longtemps mais je comprends la situation et je soutiens la décision du collège de la bouger, même si je trouve qu’elle a été prise un peu vite. Par contre, j’insiste sur le fait qu’il ne faut pas vendre ce terrain communal de 800 m2 mais plutôt le préserver et réfléchir à une autre destination/affectation en rapport avec le quartier direct." Une proposition que le mayeur remet en contexte. "La vente du terrain est une piste envisagée mais pas du tout à l’ordre du jour. Par ailleurs, lors de la dernière rencontre, les riverains nous ont clairement fait comprendre qu’ils ne voulaient rien là-bas." Pour le groupe d’opposition Vivre Nandrin, c’est la décision même du déménagement de la plaine de jeux qui pose question. "Si la majorité plie pour quelques plaintes, c’est un mauvais signal, indique Christophe Ovidio. On doit faire la différence entre des nuisances effectives plus graves et des gens embêtés par des rires d’enfants. Il aurait fallu un rapport de faits établis, notamment avec des rapports de police. À l’avenir, ce sera difficile d’encore faire des projets de ce style."