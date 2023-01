Changement de rythme pour les brocantes de Nandrin, rue Famioul

Depuis 2020, la Brocante de Nandrin installée chaque dimanche d’avril à octobre rue Famioul, le long de la route du Condroz, s’est forgée une petite réputation. Mais il est temps aujourd’hui pour les organisateurs de repenser la formule en tenant compte des nouveaux paramètres. Dès avril prochain, elle n’aura plus lieu tous les dimanches mais bien en alternance. " La pandémie avait donné un coup de boost aux marchés et brocantes, explique l’organisateur, Jean-François Dethier. Le succès était au rendez-vous. À présent, ça retombe un peu, comme partout, et on a décidé d’en organiser moins mais qui concentreront plus d’exposants et plus de monde. Nous nous sommes arrangés pour alterner avec la brocante de Marchin, pour ne pas se marcher sur les pieds. " Ainsi, en début et fin de saison (avril, mai, septembre et octobres), la brocante de Nandrin se tiendra un dimanche par mois, tandis qu’en période estivale (juin, juillet et août), elle aura lieu deux fois par mois. Voici donc les dates 2023 : première brocante le dimanche 23 avril puis le 14 mai, les 4 et 18 juin, les 9 et 23 juillet, les 13 et 27 août, le 10 septembre et le 8 octobre.