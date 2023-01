Grâce au projet Erasmus +, l’école communale de Nandrin lance sa première classe flexible

Avec l’école de Sacré-Coeur d’Ablon en Seine-et-Marne, l’école nandrinoise a élaboré un projet bien dans l’air du temps, "La classe flexible, des approches innovantes", qui a reçu une subvention de 30 000 €. "C’est ce qui s’appelle un partenariat simplifié, détaille le directeur, Vincent Dessart. L’appel à projets a été rentré en mars dernier et après plusieurs mois d’échange, il se concrétise. C’est un projet qui s’inscrit dans notre plan de pilotage, dont le cœur est axé sur la différenciation et l’autonomie."

C’est Alexandra Maréchal, institutrice de 2e primaire sur l’implantation de Saint-Séverin, qui a porté le dossier côté belge. Et Odette Thery, côté français. "La classe flexible, c’est choisir le meilleur aménagement possible de la classe pour le bien de ses élèves, explique l’institutrice de Nandrin, a vec des assises particulières qui vont permettre à l’élève de bouger, de se sentir à l’aise. On met aussi en place des centres d’autonomie, seul ou à deux ou encore des espaces ateliers où l’instituteur peut, par petits groupes et selon le niveau, affiner une matière. Un espace est aussi aménagé comme centre d’écoute où l’enfant peut s’isoler pour se recentrer avec de la musique, un livre, une histoire, des objets antistress. On peut aussi imaginer du yoga, de la braingym… Tout ça demande beaucoup de mise en place, d’organisation car tout doit être anticipé mais ça en vaut la peine." Les bénéfices ? Des enfants qui peuvent avancer à leur rythme, qui sont plus détendus, plus concentrés, mieux dans leur peau. Pour l’instituteur, c’est aussi un moyen de repérer plus facilement les difficultés de chacun. "Et ça nous oblige à repenser le rôle du professeur qui accompagne davantage, qui laisse plus d’autonomie." Le directeur embraye: "Cette nouvelle démarche amène aussi beaucoup de respect entre les enfants qui apprennent à travailler en coopération, en tutorat."

Alexandra Maréchal était déjà dans la mouvance du concept de classe flexible depuis un an, tout comme le cycle 5-8 ans. "J’avais déjà implémenté plusieurs choses. Mais avec ce subside et ce partenariat, nous allons pouvoir concrètement mettre tout ça en place en achetant du mobilier et des fournitures. Le but est de démarrer dans une classe et que ça fasse effet contagion dans les deux implantations."

Les partenaires français visent le même objectif et c’est pour travailler "ensemble", s’appuyer sur leurs expériences, que les deux équipes se sont rendues visite à tour de rôle. Les Français sont venus à Nandrin durant trois jours lors de la Toussaint, et les Belges viennent de revenir de Seine-et-Marne. Ils ont visité l’école française, les classes et échangé avec le corps enseignant, notamment Odette Thery qui enseigne déjà dans sa nouvelle classe flexible. "On l’a vue gérer 29 élèves dans un calme assez incroyable, souligne Vincent Dessart. Chacun avait une tâche, tout était sous contrôle. Ce fut très enrichissant sur le plan pédagogique mais aussi humain, et sur des aspects très pratiques qui vont nous inspirer."

La classe flexible de Madame Maréchal va pouvoir elle aussi, à son tour, prendre forme. Le mobilier arrive dans les jours à venir: tabourets oscillants, tapis, galettes d’assise, matériel antistress, casques, rangements spécifiques… "Je suis partie des besoins des élèves, en les questionnant."

Et les parents ? Ils ont été consultés en amont. Il a fallu prendre le temps de leur expliquer la démarche et ils adhèrent à l’idée. "Beaucoup s’interrogent sur le fait que ça se poursuive dans les cycles supérieurs. Mais à chaque âge, ses besoins. Et chaque instituteur développe sa pédagogie comme il le souhaite. Ce qui est certain, c’est que, l’école, de manière transversale, développe une cohérence sur l’autonomie", concluent Alexandra et le directeur.