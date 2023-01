La plaine de jeux contestée à Nandrin va être démontée

"Le Collège a pris cette décision fin décembre, après avoir constaté que cette plaine était source de problèmes qui n’existaient pas avant, commente le bourgmestre Michel Lemmens. C’est un constat que tirent bon nombre de bourgmestres, et c’est fatigant: le bien-vivre ensemble devient de plus en plus compliqué. Car, chez certains, un rien dérange."

Installée en mars 2022, la plaine de jeux, qui a coûté 40 000 € (sur fonds propres), avait rapidement été pointée du doigt par les riverains. Nuisances sonores, dépôts d’ordures, comportements inciviques: Jonathan Jamar, le voisin le plus proche de l’infrastructure, n’en pouvait plus. "C’était presque comme si on avait installé Walibi à l’arrière de chez nous, juge-t-il. Certains utilisateurs venaient de Seraing ou de Tilleur. Même pendant les vacances de Noël, la plaine a été assez bien fréquentée."

Au Pery ou dans une école

Si la Commune a également décidé de faire marche arrière, c’est à cause d’un litige administratif avec la Région wallonne. Celle-ci lui a récemment fait savoir qu’une demande de permis aurait dû être introduite pour ériger les modules. "Nous avons été très surpris", glisse Michel Lemmens, qui ajoute un brin sarcastique: "Faudra-il bientôt aussi un permis et une enquête publique pour aménager un terrain de pétanque ?"

Avec le démontage de la plaine prévu "très prochainement", deux questions font surface: que vont devenir les modules et quid du terrain communal sur lequel la plaine était installée ? "Nous allons tenter de récupérer tous les éléments et de les remonter au Pery ou dans une école", précise l’échevine de la Jeunesse Gaëtane De Smidt. "Puisque des riverains en ont manifesté le souhait, nous allons leur proposer ce mercredi de racheter le terrain", conclut Michel Lemmens.