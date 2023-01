Prochain défi ? Réaliser des gâteaux glacés

Une histoire de famille donc qui aura duré 69 ans. Si aujourd’hui l’enseigne n’existe plus, les deux quadragénaires sont bien décidés à reprendre le flambeau. "C’est un beau challenge car mes beaux-parents m’attendent au tournant, rigole-t-il. On a fait des paris pour savoir si ma glace serait meilleure que la leur. Mon rêve est ensuite de réussir à nous développer et d’avoir plusieurs food-trucks. Ma femme me dit de ne pas voir trop grand mais moi je suis un ambitieux." Les rêves sont faits pour se réaliser. Et sait-on jamais qu’un jour, on voit passer un food-truck de gourmandises, sur les routes d’autres régions, d’autres pays, d’autres continents ? Sur la route des plaisirs sucrés et salés, rien ne peut en tout cas entraver l’optimisme et le dynamisme du couple.