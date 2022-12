Budget 2023: 4 millions d’investissements

"C’ est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus." C’est par cette citation de l’homme d’affaires américain Warren Buffett que le bourgmestre, Michel Lemmens (Bourgmestre + ) a expliqué la situation financière de Nandrin lors de la présentation du budget 2023, au conseil communal, ce lundi soir. "Les problèmes sont de plus en plus nombreux, la mer se retire et on voit qui tient le coup. Alors que beaucoup de Communes se retrouvent nues, Nandrin, elle, porte bien encore un maillot." Et le mayeur le démontre en chiffres. Ainsi, à l’ordinaire (dépenses courantes), le budget 2023 se clôture avec un boni exceptionnellement élevé: 619 800 € à l’exercice propre. En cause: une prévision inespérée de recettes IPP. "Suite à un retard de perception, le fédéral nous annonce des recettes pour 14 mois au lieu de 12, ce qui booste fameusement le budget." Un sacré ballon d’oxygène… Le mayeur se réjouit aussi de boucler un budget à l’équilibre alors que la fiscalité est inchangée depuis 2008, que ce soit pour l’IPP ou le précompte immobilier. "Quinze ans sans augmentation, c’est rare et à souligner." Ces résultats positifs ne poussent cependant pas le bourgmestre à l’optimisme béat. "Ne fanfaronnons pas. Il faut rester prudent car de nombreuses charges supplémentaires nous pendent au nez. L’incertitude plane sur le financement des zones de secours et de police, l’augmentation des coûts de l’énergie et des demandes d’aides sociales, la quasi-disparition des dividendes intercommunales…" Et du côté de l’extraordinaire, des projets d’investissements ? Le budget affiche un montant de 4 millions d’euros ( "oui, c’est un montant ambitieux", souligne le mayeur) qui seront injectés entre autres dans trois projets d’ampleur, largement subsidiés: la rénovation de l’espace des Templiers (750 000 €), la démolition-reconstruction de l’école de Saint-Séverin (2,1 millions d’euros) dont le chantier va débuter à la rentrée scolaire prochaine et la rénovation du bâtiment Musin (750 000 €). Nandrin prévoit aussi 150 000 € pour l’entretien de ses routes, 81 000 € pour l’étude PICM (Plan intercommunal de mobilité) qu’on attend depuis 2017 "mais qui est lancée cette fois" ou encore 7 000 € pour l’achat de tablettes) pour les écoles. Sans oublier l’aménagement du bâtiment Tige des Saules pour y accueillir le service travaux. "Là, il faut encore lancer le projet. On est au début." Le budget a été avalisé à 11 voix pour et 5 abstentions (de l’opposition).