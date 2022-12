La banque ING quitte le centre de Nandrin: plus de distributeur dès le 31 décembre

La commune ne se retrouve toutefois pas sans "rien" pour le retrait d’argent. Nandrin compte en effet encore deux autres agences: la CBC et Crelan, toutes les deux situées sur la route du Condroz près du rond-point des vaches. Et dans le centre de Nandrin, le bureau de poste, installé dans l’administration communale, dispose lui aussi d’un distributeur "mais qui n’est toutefois pas accessible 24h sur 24", précise le mayeur, Michel Lemmens (Bourgmestre + ).

Interpellé par la décision d’ING, le conseiller de l’opposition Christophe Ovidio (Vivre Nandrin) s’est interrogé sur l’attrait de la commune de manière globale. "Car Belfius est déjà partie, BNP aussi, la zone de police et le centre de tri de la poste qui devaient s’installer chez nous choisissent d’aller finalement ailleurs. Nandrin semble ne plus attirer. Quels moyens mettre en œuvre ?"

Pour le bourgmestre, le débat est ailleurs. "Pour les banques, ce n’est en rien une question d’attrait de la commune. Elles s’engagent toutes dans ce mouvement de réorganisation de leur réseau en fermant les plus petites agences. Elles envisagent aussi le no cash pour 2024. L’idée, c’est de maintenir un distributeur de banque par commune et/ou un distributeur de la poste. Les règles changent. À Nandrin, on est encore miraculé d’avoir deux banques."

En fermant son agence de Nandrin, la banque ING applique son plan de réduction de son réseau d’agences dans les années à venir. De 405 agences bancaires à la fin 2021, elle devait passer à 350 fin 2022. Ces fermetures concernent principalement les propres agences de la banque. Mais ING annonçait aussi cette année la fermeture de la moitié de ses bureaux indépendants. "Dans ce cas-ci, détaille Michel Lemmens en marge du conseil, il s’agissait d’une agence indépendante mais le gérant était devenu salarié depuis quelques années. L’agence compte trois emplois qui sont repris par l’agence de Neupré dont elle dépendait déjà. Le regroupement des agences est un phénomène en marche. Et nos deux autres agences risquent de suivre. Il ne faut pas se voiler la face."

Et c’est le projet Batopin, un réseau de "points cash" (au moins un par commune) développé par le consortium des banques qui vient palier la disparition des distributeurs. À Nandrin, ce distributeur automatique devrait voir le jour aussi. Plusieurs localisations ont été avancées sur la route du Condroz: à côté du commerce Achat Or Maxi ou à proximité du parking d’écovoiturage. Le consortium et la Commune doivent affiner la réflexion.