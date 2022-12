Mobilisation pour les boîtes à vivre solidaires

1. Trois points de collecte via le PCS de l’Ourthe

Le Plan de cohésion sociale (PCS) de l’Ourthe organise l’opération depuis de nombreuses années, en collaboration avec la Teignouse, la Croix-Rouge et les CPAS des trois communes partenaires. Les boîtes à vivre ont été récoltées le 1er décembre à Ferrières, le 6 décembre à Hamoir et une dernière collecte est organisée à Comblain-au-Pont le 12 décembre, de 16h à 19h au Relais du terroir, place Leblanc. Les écoles se joignent également à cette belle action de solidarité et chaque enfant a la possibilité d’apporter une box dans sa classe. "Une initiative qui permet de sensibiliser les enfants à la question des inégalités sociales", indique le PCS.

Les enfants seront aussi sollicités pour réaliser des cartes de vœux et un gentil message qui seront accrochées aux boîtes lors de la distribution, réalisée aux alentours des fêtes de fin d’année. Comment préparer son colis ? Prendre une boîte à chaussures et y placer des articles d’hygiènes, des aliments non périssables ou des boissons (sauf de l’alcool).

On peut ensuite l’emballer comme un cadeau de Noël. Pour plus d’info au PCS de l’Ourthe: 0496/27 52 90. À noter que le PCS du Condroz qui couvre une autre partie du territoire a décidé cette année de ne pas organiser l’opération.

2. Les Ladie’s avec l’école du Fa

Le service club "Ladies’Circle Liège 8" soutient depuis plusieurs années l’opération boîtes à vivre à Hamoir. Elle a créé un partenariat avec l’école du Fa à Ferrières. "Les élèves ont décoré de jolies boîtes et nous nous sommes chargés de les remplir, explique Alice kauffman, membre du service club. L’idée est de sensibiliser à l’économie et à l’écologie par la non-utilisation de papier cadeaux coûteux et vite jeté mais aussi de conscientiser à la précarité de familles souvent proches de nous." Une quarantaine de boîtes ont été confectionnées et déposées.

3. Le CPAS de Nandrin avec les jeunes

À Nandrin, pour la troisième année consécutive, c’est le CPAS qui a lancé l’initiative avec une récolte de "boîtes à vivre" réalisée en partenariat avec les ados de l’Espace Jeunes. Pour déposer vos boîtes, rendez-vous au local des jeunes, place Boty, les 16 et 17 décembre (vendredi de 17h à 20h30 et samedi de 14h à 18h). "Nous redistribuerons les boîtes à des Nandrinois dans le besoin, bénéficiaires de nos services, soit environ 45 familles", explique la présidente du CPAS, Murielle Brandt. En 2020, quelque 300 boîtes avaient été récoltées. "En même temps, grâce à des subsides wallons dans le cadre de l’aide alimentaire, ces 45 familles recevront un colis alimentaire de produits frais, avec la collaboration de l’acteur local Point ferme", conclut la présidente.