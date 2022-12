Chantier de la N63: ce sera au deuxième semestre 2023

Voilà des années qu’on parle à Nandrin d’un méga chantier sur la route du Condroz afin de réhabiliter et sécuriser la nationale entre Saint-Séverin et le rond-point de Yernée. Et ce, notamment avec la création d’un îlot central afin d’empêcher le tourne-à-gauche à la sortie des commerces et l’aménagement de pistes cyclables. Ces travaux de grande envergure devaient être lancés début du mois de novembre mais rien n’avait été annoncé aux autorités communales.