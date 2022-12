Gramme-Rimière: la ligne à haute tension n’existe plus

Construite en 1933, cette liaison aérienne reliait le poste électrique de Gramme situé à Huy, à celui de Rimière sur la commune de Neupré. Elle traversait les communes de Huy, Tinlot, Nandrin, Neupré et Modave sur une longueur de 14,7 km. Elle avait été électrifiée jusque dans les années 80 avant d’être débranchée mais maintenue, au cas où… Un projet de relance avait été mis sur pied en 2010 mais il s’était heurté à une importante opposition de riverains et à plusieurs recours qui avaient freiné le projet. Si bien qu’en février 2020, le contexte des infrastructures et des besoins électriques ayant évolué, Elia annonçait finalement abandonner le projet et démanteler la ligne.

Celle-ci était composée de 46 pylônes en treillis métalliques, chacun d’un poids entre 6 et 9 tonnes. Entamé en février de cette année, le démontage est aujourd’hui entièrement terminé dans les délais annoncés. "L’objectif était de tout terminer en moins d’un an, explique la responsable presse, Catherine Wojcicka. Tout a donc été enlevé. On n’a connu aucun souci particulier. La remise en état des lieux est elle aussi finalisée. Cette dernière étape a été réalisée par Elia sur base des accords convenus avec les exploitants des parcelles concernées."

Pour l’agriculteur et conseiller communal nandrinois Alain Henry, opposant le plus farouche et directement concerné par un pylône, situé juste à côté de sa ferme, cette étape finale met fin à plus de dix ans de combat et de suspens. Un moment symbolique. "Oui, je suis le plus heureux du monde, lâche-t-il. Cette liaison haute tension, mon arrière-grand-père n’en voulait déjà pas et il s’était battu, en vain. Puis mes grands-parents et mes parents ont eu toutes les peines du monde à faire tourner la ferme qui n’a connu que des problèmes à cause des nuisances des champs électriques: les veaux ne grandissaient pas, les pommiers proches de la ligne ne portaient pas… Puis dans les années 80, quand on l’a désélectrifiée, j’ai repris l’exploitation et tout est redevenu normal. J’ai donc repris le combat de mon ancêtre quand on a parlé de relancer la ligne." Il aura dépensé 40 000 € en actions en justice. Mais il est satisfait. Le Nandrinois admire désormais ce paysage condrusien qui a, dit-il, retrouvé son authenticité. "C’était une importante nuisance visuelle." Et le jour où "son" pylône a été démonté, le 13 septembre, il ne le cache, pas il a trinqué avec un verre de champagne…