Un marché de Noël dans la discothèque du Monastère

La quinzaine d’artisans s’installera dans la boîte de nuit, avec une partie horeca dehors. "On va décorer et éclairer la discothèque en mode Noël, on utilisera la sono pour passer de la musique des fêtes, dans une ambiance conviviale et festive."

Parmi les exposants: les bijoux de Julie, l’organisatrice, des foulards, des créations en tissu, des bougies, des thés, des réalisations en papier, des origamis, des rhums et leurs épices, des créations en Fimo, des vinaigres, du cuir et des décorations de Noël, du miel. "C’est très varié et ce sont tous des artisans de la province de Liège. L’idée est de les mettre à l’honneur, de les soutenir." Un espace boissons et petite restauration sera également proposé sur la terrasse de la brasserie: péket, vin chaud, arrosticcini, camembert chaud, burger, planches apéritives, crêpes sucrées et salées, gaufres, donuts… "Et la brasserie de la discothèque sera ouverte pour les boissons", précise encore la Nandrinoise. Le passage du père Noël et un atelier grimage pour les enfants sont aussi prévus.

Dimanche 18 décembre de 10 à 19 h au Monastère, route du Condroz (à côté du Delhaize). Entrée gratuite.