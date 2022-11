Des motos vont remplacer le dépôt de grains à Nandrin

À l’origine du projet: la famille Spineux, bien connue en région liégeoise pour être concessionnaire Citroën à Flémalle depuis 1968. "Il n’est évidemment pas question de quitter nos installations du Quai du Halage, précise Jeannine Spineux. Notre souhait est de développer un nouveau site le long de la route du Condroz. Nous y serons le concessionnaire officiel de la marque Honda pour les motos."

Les plans ont été dessinés par des architectes anglais, selon les exigences de la marque. ©DOC

Un showroom de 530 m2 sera dédié aux deux roues japonaises, alors que le projet prévoit aussi un atelier de 500 m2 et un troisième espace dédié à la mobilité sur une surface de 870 m2. "L’idée est que le bâtiment construit selon les plans d’architectes anglais, qui ont respecté les exigences de la marque, soit terminé au printemps 2023." Soit près de six ans après l’achat du terrain d’une superficie de 6 400 m2. "Nous l’avions acquis en 2017, et si nous avons été approchés à deux reprises par la chaîne Lidl qui souhaitait nous le racheter, nous avons préféré le conserver afin de nous diversifier."

Alors que le nouveau garage occupera cinq personnes, le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens, se réjouit de ce nouvel investissement privé. "Le commerce le long de la route du Condroz avait connu un déclin peu avant le Covid, mais aujourd’hui, on constate un regain d’intérêt, juge-t-il. Notamment parce que la zone de chalandise est très grande. Et concernant le projet de la famille Spineux, je ne peux que me réjouir de la disparition d’un chancre."