Joli succès de foule pour le salon du vin à Nandrin

"Nous sommes en progression régulière", nuance toutefois Jacques Daubenton (76 ans). "D’habitude, nous accueillons 400 personnes sur tout le week-end pour 80 à 90 repas le samedi", raconte encore cet ancien caviste à l’origine de ce salon annuel.

En ce qui concerne les exposants, peu de changements avaient été apportés cette année, la plupart des viticulteurs habituels étant là, ce qui a permis aux visiteurs de renouveler leur cave.

Au total, dix-neuf stands étaient présents, dont trois dédiés aux métiers de bouche. Parmi les nationalités représentées: l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Afrique du sud, la Croatie (première présence) et la Belgique avec le gin liégeois "Jeanine". Les viticulteurs français s’affichaient en nombre pour proposer Bordeaux, Bourgognes, vins de Loire et de Languedoc ou encore Corbiers et Côtes du Rhône. Tous étaient logés chez l’habitant. Un exposant n’était pas présent (épicerie fine italienne) suite à un problème d’agenda.

"C’était très familial au début, maintenant il y a cinq personnes, hors de la famille, impliquées dans l’organisation", embraye le président, qui pense dorénavant à passer le flambeau, à son beau-fils Olivier Vervoort pour la restauration, et à son fils Benoît. "On espère continuer ici, les lieux sont magnifiques, les viticulteurs sont habitués à l’infrastructure. Notre objectif est de nous amuser ensemble".