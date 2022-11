Une plaque en souvenir de l’apiculteur Pierre Delvaux, fondateur des Ruchers sans frontière

Récemment, les amis de Pierre Delvaux se sont souvenus qu’il y a tout juste deux ans, le fondateur des "Ruchers sans frontière" était une des nombreuses victimes du Covid. L’apiculteur était considéré comme un brave homme, droit et juste. Son ASBL "Les Ruchers sans Frontière" sensibilise le grand public à la problématique de la disparition des abeilles et organise des actions pour enrayer le processus de déclin de la production des fruits et légumes de la planète.