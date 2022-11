Le vignoble des Templiers lance un innovant « winefunding »

Christian Eymael a évalué le budget nécessaire pour l’aménagement de la deuxième parcelle, située à Tihange, à la limite d’Outrelouxhe. "Nous avons prévu là 3 hectares de vignes. Nous y avons planté 13 000 pieds de vigne et 1 100 pieds le seront en 2023." coût de l’investissement: 96 000 €, le palissage des rangs de vignes étant le poste le plus coûteux (45 000 €). "Grâce au winefunding, qui va se poursuivre jusqu’en avril 2023, j’espère atteindre un quart de cette somme, soit 26 000 €." Pour cela, il propose aux contributeurs six "packs" différents à partir de 65 €+. "Ils recevront une ou plusieurs de mes bouteilles en fonction de la somme investie, durant trois ans, de 2023 à 2025", détaille le Nandrinois. Ils auront aussi la possibilité de participer à plusieurs activités festives et didactiques du domaine: fêtes, vendanges, soirées d’œnologie, visites…

Et ça fonctionne. En seulement deux semaines, le viticulteur a déjà réuni une cinquantaine de souscripteurs, pour un montant qui atteint les 60% de son objectif. "J’avoue que je suis assez surpris. Je ne m’attendais pas à cet engouement. Je n’ai fait de la pub que par Facebook et des flyers dans le village. Ce sont surtout des gens du coin qui ont participé. C’est agréable de voir qu’ils adhèrent à ce projet local."

6 000 bouteilles l’année prochaine

Et le Nandrinois l’assure: il aura de quoi assurer leur "retour sur investissement". "Nous planchons sur 6 000 bouteilles l’année prochaine." Il s’agira de la première "vraie" cuvée du vignoble. "Nous avons déjà sorti 400 bouteilles de la première vendange, une toute petite cuvée-test, qui sera commercialisée bientôt. On attend l’étiquetage." Avec quel résultat ? "J’ai deux vins blancs: un chardonnay Johanniter, sec sur des notes d’agrumes, très intéressant, et un calardis blanc qui pourrait se rapprocher d’un vin du Jura, légèrement oxydant, aux arômes de pommes et de fruits des bois, très intéressant lui aussi. Je suis content du résultat." Il restera encore à découvrir ses vins effervescents qui viennent d’être mis en cuve pour neuf mois. Encore un peu de patience donc…

www.vignobledestempliers.be/crowdfunding