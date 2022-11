Une mère et ses enfants sous contrôle

Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. Le quadragénaire a été condamné à une peine de probation autonome de deux ans. Il devra cesser toute consommation d’alcool par un sevrage, suivre une thérapie et s’inscrire à une formation de type Praxis (gestion de la violence). Pour les armes (deux pistolets de 6.36 et 9 mm), il écope de 6 mois et de 1 600 € d’amende avec un sursis simple de 3 ans.

Les faits de coups et harcèlement se seraient produits le 16 juin 2021, à Nandrin. Néanmoins, lorsque la victime est entendue, elle avoue avoir été la cible pendant plusieurs années de "violences tant psychiques que physiques" de la part de son époux. Elle estime les scènes de coups à plus d’une dizaine. La plus violente se serait déroulée en 2016 où il lui aurait frappé la tête sur du carrelage.

Contrôle à l’extrême

Ce n’est pas tout. Elle aurait été victime de propos dégradants. L’homme l’aurait dénigrée en pointant du doigt ses tenues vestimentaires. Il l’aurait poussée peu à peu à l’isolement. Un constat qui ne s’appliquerait d’ailleurs pas uniquement à la seule épouse. Les enfants auraient eu à souffrir d’une mainmise de la part du papa. L’enquête met en lumière "un père autoritaire vis-à-vis de ses enfants. Il minutait tous les faits et gestes. Il exerçait un contrôle poussé à l’extrême."

L’école où étaient inscrits les enfants aurait mis le doigt sur cette problématique. On parle de "l’état d’isolement des enfants et de la mère". Ce qui a eu des conséquences psychologiques sur les victimes. Les faits de harcèlement n’ont néanmoins pu être clairement établis pour l’un des enfants. Le prévenu bénéficie donc de l’acquittement sur ce point. Néanmoins, pour le reste, le père/mari autoritaire a été sanctionné. Le tribunal lui accorde toutefois une chance via le sursis probatoire.