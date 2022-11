La Commune veut « tirer les enfants vers le haut »

À travers ce document, qui dresse le bilan de l’enseignement nandrinois mais aussi les perspectives des diverses implantations via des objectifs à atteindre dans les six ans, le directeur des écoles, Vincent Dessart, espère inclure davantage les élèves à besoin spécifique, tirer vers le haut ceux qui sont à la traîne mais aussi améliorer le bien-être.

Ce que l’on retient d’abord et qui est plutôt encourageant, "c’est le peu de fluctuations, moins de 5% par an, et de changements d’école quand les enfants redoublent, ce qui signifie qu’ils restent, a expliqué le directeur, mais aussi l’important écart qui existe entre les enfants faibles et les forts, et qui se creuse davantage".

L’état des lieux est par ailleurs globalement positif avec la présence de garderies gratuites, des infrastructures jugées adéquates et un taux de redoublement faible.

Une enquête réalisée auprès des parents et élèves, et à laquelle près de 170 parents ont répondu, met toutefois en exergue un manque de communication entre le corps professoral, "et le Covid n’a pas aidé", pointe encore Vincent Dessart, qui a promis d’améliorer cela.

En ce qui concerne les différences de niveau, il a été décidé d’élaborer des stratégies de renforcement positif, en adaptant les tâches et les rythmes ou en renforçant les partenariats avec les parents ou les logopèdes, par exemple. Avec ce but "d’élever les enfants vers le haut". Ce plan, considéré comme ambitieux par les élus, a été approuvé à l’unanimité par les conseillers.