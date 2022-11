Bourse aux jouets et vide-dressing à Saint-Séverin

L’ASBL B + (le groupe de la majorité politique de Nandrin, Bourgmestre + ) organise ce dimanche 6 novembre une bourse aux jouets et un vide dressing à la salle communale de Saint-Séverin. Entre 25 et 30 exposants seront accessibles de 9 h à 17 h. Il est aussi prévu un château gonflable pour les enfants, la venue de Saint-Nicolas de 14 h à 16 h, un bar, de la petite restauration, « et surtout de la convivialité », insiste Claude Fagnoul, président de B +. S.L.