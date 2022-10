Rénovation énergétique du bâtiment « Musin »

En février, le gouvernement wallon, dans le cadre du plan de relance et de résilience, et grâce à des fonds européens, avait lancé un appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nandrin a vu là une belle opportunité d’obtenir des subventions pour rénover le bâtiment "Musin". "Pour que le dossier soit retenu, il faut que 80% des travaux soient consacrés à la rénovation énergétique, que les travaux de rénovation prévoient une diminution de 35% de la consommation énergétique ainsi qu’une diminution de 55% des gaz à effet de serre et que le montant des travaux atteigne la somme de 300 000 € HTVA", explique l’échevine en charge du Patrimoine, Claire Graulich.