La fièvre du samedi soir a repris possession de la piste du Monastère (photos et vidéo)

Samedi, c’était le soir que beaucoup attendaient. José Brumenil et Frédéric Mielot ont fait renaître de ses cendres, le Monastère comme à l’époque. Et les fêtards n’ont pas manqué le rendez-vous. Avant même 23h, les premiers amateurs ont envahi les lieux. "Nous avons fait carton plein et nous avons même dû refuser du monde à partir de 1h du matin, confie Frédéric Mielot. On sent que les gens étaient en demande. On a beaucoup travaillé pour faire renaître le lieu. Nous avons ressorti les déguisements de moines pour nos serveurs afin de revenir aux fondamentaux et revenir avec ce qui faisait tout le succès du Monastère. On joue sur le côté nostalgique. C’est le seul établissement qu’il reste entre Seraing et Huy donc je pense que le concept a tout pour plaire et qu’il y a une envie." Et les clubbeurs abondent dans le même sens. Sabine et Laurent, renouent avec leur jeunesse. " Il y a 20 ans que nous n’étions plus venus, confie le couple de Nandrinois en souriant. On veut revivre au rythme du dancefloor comme à l’époque. Ce qu’il y a de bien avec le Monastère c’est que toutes les générations sont représentées ce soir."