Le grand retour du « Mona »

Depuis, l’activité était à bout de souffle, à court de rentrées aussi. "J’ai mis toute mon énergie et tout mon argent dans ce projet. Malgré mes efforts, le public n’a pas suivi. Le concept Zone 51 n’a pas pris. Je ne suis pas du monde de la nuit, ce qui ne m’a pas aidé non plus. J’étais arrivé dans une voie sans issue." C’est l’arrivée, il y a quelques mois, d’un nouveau partenaire, Frédéric Mielot, DJ bien introduit dans le monde de la nuit, qui a servi d’électrochoc. Ensemble, ils ont abouti à un constat: il faut relancer la machine, relancer "Le Mona" en renouant avec son passé festif. Frédéric Mielot raconte: "Avec José, on s’est rencontré via le collectif Wallonie events, qui regroupe le secteur de l’événementiel et lancé pendant le Covid, pour faire entendre notre voix auprès des politiques. José m’a parlé de ses difficultés et on a décidé de remettre le navire à flot."

Les deux en ont la certitude: l’âme du Monastère est encore bien présente dans l’esprit de plusieurs générations, nostalgiques de ces soirées. "On revient aux prémisses du Monastère, poursuit Frédéric. On va en refaire un lieu festif, un lieu de retrouvailles le week-end, aussi bien avec de la musique des années 80 que 2 000 et même actuelle. Ça reste la seule discothèque entre Liège et Marche, une zone stratégique. On repart de zéro mais en gardant les bases. Et on l’appelle désormais “Le Mona”, diminutif donné par tous les gens dans la région."

Si le club est déjà opérationnel et a été récemment rénové, il va être rafraîchi, remis aux couleurs du Mona. Une nouvelle carte bar va voir le jour. L’équipe du club va s’étoffer. Et la devanture s’offrira d’ici peu un lifting complet. "La nouvelle enseigne doit péter, être visible depuis la route du Condroz. On doit apprendre à réidentifier le lieu", insiste Frédéric.

Le retour

Vendredi thématique, samedi clubbing

Mais, le plus important, c’est la programmation des soirées. C’est là-dessus que José et Frédéric veulent frapper fort, revenir à la base, avec un vendredi thématique et un samedi avec soirée clubbing festive. "L’idée n’est pas de cibler une seule clientèle, au contraire, souffle les deux partenaires. On veut faire revenir les anciens, les trentenaires et quadras nostalgiques, mais aussi attirer une clientèle de Liège où il n’y a plus rien comme vraie discothèque. La région regorge aussi de plus jeunes qui n’attendent que ça." Des anciens DJ résidents reviennent ainsi aux platines comme DJ Gregory, figure incontournable du Monastère et qui mixera une semaine sur deux mais aussi DJ Furax, Papi Jumper… Le "Mona" envisage aussi de créer des partenariats et collaborations pour des events: rassemblement de voitures, de motards, events Red Bull, garden-party… Un projet de terrasse extérieure est dans les cartons. "On relance toutes les pistes." Quant à la brasserie, elle restera un atout de la discothèque pour les "before" et les "after". "Elle reste aussi ouverte toute la semaine, indépendamment du club, souligne José. On garde son côté convivial, rassembleur, notamment avec les jeudis belotte." Frédéric Mielot, 42 ans, est arrivé il y a cinq ans en Belgique, à Liège, après avoir travaillé dans le milieu de la nuit et de l’événementiel en France et en Suisse. "Je suis DJ, j’ai fait la programmation du Real à Tongres, j’ai repris le Cube à Barchon dont je m’occupe encore avec un associé et j’ai participé au projet Terminus (ancien Cadran) à Liège, désormais fermé. Le Mona, pour moi, c’est un sacré défi. J’y crois et j’apporte à José mon expérience du secteur, mon réseau d’adresses."

Pour marquer le coup, "Le Mona" nouvelle formule sera lancé lors d’une soirée d’ouverture, ce 22 octobre avec "Clubbing by Greg du Mona" et "ça s’annonce de grandes retrouvailles". Les soirées sont programmées jusqu’en décembre: retro house, jump, techno, clubbing et il y en aura pour tous les goûts. "Le 31 octobre, ce sera soirée Halloween party. Et ceux qui seront déguisés entreront gratuitement."