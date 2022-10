« Nandrin totally crazy », deux soirées DJ avec le patro

Ainsi, ensemble, ils ont mis sur pied le "Nandrin is totally crazy", deux soirées DJ qui se dérouleront sous chapiteau rue Famioul ces 7 et 8 octobre, là où les autres animations se sont déjà déroulées. "On a prévu une soirée pour les plus anciens, vendredi, et une soirée pour les jeunes, samedi."

Vendredi, ce sera "Only the best": DJ Snaïky et Charl-X enverront du bon son des années 80, 90, 2000, avec les grands classiques des 40 dernières années. Pour la soirée de samedi, baptisée "The Crazy night", DJ Snaïky, toujours lui, et son ami Hupser, mixeront le meilleur de la musique actuelle avec une touche d’oldies. "Et pour la première fois, on propose l’entrée à moitié prix de 21h à 22 h", précise l’organisateur. Sur place, on trouvera aussi un bar, un foodtruck, des commodités, du son et lumière, un parc extérieur, une équipe sécurité…

Et les supposées nuisances sonores pour le voisinage, évoquées lors d’un dernier conseil communal par l’opposition ? Jean-François Dethier l’assure: il est tombé des nues en apprenant la chose. "Car personne dans le voisinage ne m’a jamais contacté à ce sujet. Je n’ai eu aucun retour à ce propos. La police n’a reçu aucune plainte non plus. Je suis donc surpris." Il insiste: pour chacune des festivités, les horaires de fin et le volume sonore ont été strictement respectés. "Et puis on est dans les champs, dans une zone isolée… Ceci dit, cette fois, ce ne sera pas une soirée en plein air mais sous chapiteau."

Vendredi et samedi 7 et 8 octobre de 21h à 2 h 30 du matin rue Famioul à Nandrin. Entrée: 8 €. Prévente disponible sur www.livecafe.be