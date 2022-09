Un père de famille tyrannique et une maman « lobotomisée » ?

Qui ne se démonte pas davantage quand la substitut du procureur du roi raconte que, deux ans plus tard, alors qu’elle s’est réfugiée dans une boulangerie après une dispute avec son père, la fille de 17 ans du couple parle aussi d’emprise psychologique. À l’égard de sa maman (elle raconte les mêmes choses qu’elle) mais également envers elle (elle ne peut pas déloger chez des amis, parler à qui elle veut, se maquiller…) et son petit frère (qui a 12 ans aujourd’hui et est décrit comme très introverti et sans amis, qui ne participe à aucune activité (extra-)scolaire…) "Ma fille et moi, on s’entend excessivement bien au point que c’est mon bras droit au boulot, poursuit le prévenu. En 2019, elle était sous l’emprise de l’alcool et de la marijuana et elle a raconté tout ça parce qu’elle était fâchée" suite à une dispute entre eux parce que l’ado avait malmené un de ses profs "et que je l’avais du coup privée de sortie". En gros, par deux fois, les femmes de sa vie se seraient donc "liguées" contre lui ? "Oui, j’étais strict avec ma fille mais c’est parce que je voulais qu’elle ait une vie de rêve, pas une vie comme moi quand j’étais jeune. Et maintenant qu’elle l’a, elle me remercie et elle fait ce qu’elle veut."

Une assistante sociale diligentée dans ce dossier (mais qui ne rencontrera jamais monsieur et ne se basera donc que sur les déclarations de la famille et des rares personnes gravitant autour) dit qu’elle n’a jamais vu ça en 30 ans. Que la mère de famille est "lobotomisée", que la jeune fille est par exemple forcée de s’entraîner sur un tapis de course pour perdre des calories et que monsieur est un jaloux maladif qui voit le mal partout et qui tient sa famille par l’argent en la couvrant de cadeaux.

« Dans le contrôle permanent »

L’avocate représentant l’enfant mineur dit qu’il vit dans "un climat surprenant. C’est un enfant introverti, qui n’a pas d’amis, qui est souvent absent de l’école et ne participe à aucune activité extérieure, extrascolaire ou des anniversaires. Il vit dans le contrôle permanent et a peur de faire quoi que ce soit." Ne pouvant mesurer précisément les éventuelles séquelles psychologiques de l’enfant, elle a réclamé 100 € provisionnels à titre de dommage. "Mon fils, je ne lui ai jamais rien interdit, c’est lui qui ne veut pas aller aux sorties scolaires et tout ça. En plus, il fait souvent des crises d’asthme", s’est justifié le prévenu.

Pour la substitut du procureur du roi, les préventions de coups et de harcèlement sont établies et elle réclame 1 an de prison et 800 € d’amende. Pour la détention illégale des deux armes, elle requiert aussi une peine d’1 an de prison et 8 000 € d’amende. Elle n’est par contre pas opposée à un sursis probatoire avec, entre autres conditions, l’obligation pour monsieur de soigner son addiction à l’alcool (il a pu boire jusqu’à 10 bouteilles de champagne par semaine) et de se soumettre à un suivi psychologique.

Jugement le 26 octobre.