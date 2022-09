Vent d’Enfan sur le chantier des éoliennes

L’occasion aussi pour la coopérative de lancer une nouvelle levée de fonds. "Le projet entre dans sa phase finale, concrète et nous devons trouver de nouveaux coopérateurs, détaille la présidente. Vent d’Enfan compte déjà 214 coopérateurs pour un capital de 455 125 €." Pour rappel, la part est à 125 € avec un maximum de 500 €. Elle permettra le versement de dividendes une fois que le parc sera opérationnel. "La coopérative est gestionnaire de 20% du parc, soit l’équivalent d’une éolienne."

Le coopérateur a aussi un droit de vote à l’assemblée générale. "Aucun des trois actionnaires au sein de Condreole n’a la majorité, ce qui est un gage de décision de collégialité. Aucun n’a la majorité."

Et les travaux, où en sont-ils ? Les chemins d’accès sont presque finalisés. En octobre, les fondations des éoliennes seront coulées et le câblage tiré. En novembre, c’est la cabine de sous-station qui sera placée puis la cabine de tête. Les éoliennes arriveront en février et seront érigées dans la foulée. La connexion avec le réseau sera réalisée en avril après quoi les tests seront effectués. "On devrait donc être pleinement propriétaires du parc en juillet. Les éoliennes seront alors opérationnelles." Les riverains seront informés de l’évolution du chantier via le site internet de Condreole. "Et on organisera d’autres visites sur le site." Les mâts s’érigeront à 150 mètres de haut pour une production d’électricité équivalente à 11 500 ménages.

Si le permis a été délivré, autorisant le début du chantier, il fait l’objet de trois recours en annulation devant le Conseil d’État. "Un a été introduit par la Commune de Neupré. Elle a été déboutée. Il reste le recours de Nandrin et de la pêcherie. On attend ", conclut Françoise d’Arippe.

www.ventdenfan.bewww.condreole.be