Sept ans de travaux pour la maison de village

"Entre l’octroi du subside et la fin du projet, il s’est passé sept ans et, pourtant, c’est un projet qui n’a souffert d’au cun couac, c’est tout le drame de ce qui se passe en Région wallonne, a lancé d’emblée le bourgmestre, Michel Lemmens, lors de l’inauguration. Ce projet a été initié par le collège communal précédent. Que ce soit le collège précédent ou celui-ci, tout le monde y a mis du sien pour avancer."

« Un espace polyvalent et multifonctionnel »

L’ancien échevin Henri Dehareng était présent lors de l’événement. C’est lui qui, avec ses collègues, a impulsé le projet. "Il manquait sur le village de Villers-le-Temple un endroit comme celui-ci où accueillir les associations, les groupes ou les activités pour des réunions, des rencontres… C e bâtiment servait à l’ancienne direction de l’école mais devait être remis aux normes, les élèves étaient mal installés. D’où notre idée de le rénover, de créer une extension et de ramener des lieux d’artisanat. À l’étage, des salles sont d’ailleurs réservées à toute une série d’activités."

Cet outil communal, décrit comme un espace polyvalent et multifonctionnel, va ainsi être mis à disposition de toutes les associations et servira également à l’école qui le jouxte. L’endroit, d’une superficie de 599 m2, a été conçu pour être peu gourmand en énergie. Pour éviter de mettre en permanence le bâtiment en chauffe, un gestionnaire de salle peut réguler, par exemple, la température avec son smartphone. L’installation est aussi prévue pour recevoir des panneaux solaires.

"On est parti de zéro, on n’a gardé que les murs, même la charpente a été remplacée et on est allé au-delà des normes de sécurité prescrites, précise l’architecte en charge, John Wéry. C’est un bâtiment qui date d’un gros siècle, l’idée c’était d’avoir un hall central qui dispatche vers les autres locaux et les autres pièces qui sont pourvues de poignées électroniques. Il y a deux salles au rez-de-chaussée et trois à l’étage, plus une réserve pour stocker du matériel. Tous les niveaux sont accessibles aux PMR."

On retrouve ainsi au rez-de-chaussée un grand espace vitré qui abrite une salle de spectacles ou de répétition, avec plafond acoustique et équipée de matériel scénique performant. Cette agora, qui dispose d’un écran pour des projections, sera notamment utilisée par l’école dans le cadre de cours de musique ou d’animations.