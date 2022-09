Affichage sauvage intempestif et soirées trop bruyantes?

Un rappel à l’ordre

Ce qui agace d’autant plus le conseiller communal? Les affiches n’ont pas été retirées, alors que l’événement s’est déroulé il y a plusieurs semaines. "Outre l’aspect sale et pollueur de la situation, nous voulons attirer votre attention sur le fait que ces affiches portent le logo de Nandrin ou encore la mention “avec le soutien de la Commune”, ajoute Benoît Ramelot. La Commune ne peut tolérer ce type d’agissements et se doit de réagir, d’autant plus qu’un nouvel événement du même type sera organisé très prochainement, les 7 et 8 octobre, et par le même organisateur." Une intervention de l’opposition qui n’aura pas manqué de mettre l’ambiance en cette fin de soirée. "Allez-vous demander aux services compétents de rappeler à l’ordre l’organisateur? En cas de récidive, le collège envisagerait-il une sanction qui pourrait être une révision des subsides communaux octroyés à l’ASBL organisatrice?", interroge Benoît Ramelot. L’événement Nandrin en fête bénéficiait en effet d’une enveloppe de 4000 €. "C’est une belle attaque en règle et justifiée contre l’organisateur, intervient Michel Lemmens, le bourgmestre. Il y aura un rappel à l’ordre. On prend bonne note de votre intervention et le collège réagira s’il devait y avoir des situations similaires."

«Pas le bourgmestre d’un cimetière»

Rue Famioul. L’endroit est idéal pour organiser des soirées estivales, des festivals de musique, des mariages champêtres et autres festivités du genre. N’empêche, certains riverains comment à s’agacer. "Plusieurs voisins me disent qu’ils sont excédés par le nombre de manifestations qui se succèdent, rapporte Christophe Ovidio, conseiller communal du groupe Vivre Nandrin. Allez-vous continuer d’autoriser des soirées ou changer un peu d’endroit?" Du côté de la majorité, on s’étonne. "Je n’ai jamais eu la moindre plainte et personne n’a jamais téléphoné à la police. Je ne tiens pas à être le bourgmestre d’un cimetière, donc on autorisera encore des soirées, ironise Michel Lemmens. Je ne vois pas qui ça dérange à ce stade-ci."