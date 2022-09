La poste à Nandrin est à vendre pour 230.000 €

Le bureau de poste nandrinois, rue Sylvain Gouverneur, désormais vide, est en vente depuis peu au prix de 230000 €. La Commune avait en son temps eu l’intention de l’acheter avant de se raviser."En 2018, on envisageait d’y mettre le commissariat de police mais entre-temps, les plans de la zone de police du Condroz ont changé et ont ciblé Strée et Hamoir comme pôles centraux",explique le bourgmestre, Michel Lemmens.