Wallonie: ces communes où les jeunes sont de moins en moins représentés

Pourtant, dans quelques communes, les autorités assistent à une tendance inverse. Où exactement? Réponse grâce aux chiffres publiés officiellement le 17 juillet 2022 par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

1 Les jeunes, de moins en moins représentés

Depuis 2001, la part de jeunes âgés de moins de 20 ans a chuté de 1,9% sur l’ensemble du territoire wallon. Parmi les provinces les plus touchées par cette tendance, le Brabant wallon et le Luxembourg - où les seniors de plus de 65 ans sont en forte hausse - affichent même une baisse de 3,1%.

Plus localement encore, c’est dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne que la proportion de jeunes Wallons a le plus diminué depuis 2001. Et pour cause, de 27,2% au début du siècle, la jeunesse n’y représentait plus que 21,9% (-5,3%) en 2021.

2 Jusqu’à moins 8,4% de jeunes à Nandrin

Au niveau communal, cette tendance générale à la baisse est encore plus marquée dans certaines entités. Exemple le plus flagrant à Nandrin où les moins de 20 ans représentaient 19,4% de la population au 1er janvier 2022 contre 27,6% à la fin de l’année 2001.

3 Hélécine, le refuge des jeunes?

Reste que certaines communes, bien qu’elles soient minoritaires, ont aussi vu leur population se rajeunir au cours des deux dernières décennies. C’est le cas, par exemple, de Daverdisse (+1,6%), Martelange (+1,8%), Seraing (+1,8%), Saint-Nicolas (+1,9%) mais aussi et surtout Hélécine, dans l’est du Brabant wallon.

En effet, c’est dans la commune voisine de Jodoigne que la part de jeunes Wallons a le plus augmenté (+3,5%) depuis 2001.