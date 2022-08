Un festival de BD en septembre

Une vingtaine d’auteurs de renom seront présents, à savoir des personnalités comme les Français Brice Goepfert, Jean-Luc Delvaux et Brice Cossu; les Belges André Taymans (auteur deCaroline Baldwin) et François Walthéry, qui a notamment dessiné les célèbres albumsNatacha."C’est un des derniers piliers de la BD, un dinosaure, avec 60 ans de métier derrière lui, explique Christian Mathoul, président de l’ASBL BD Fly.Il a démarré chez Peyot et a connu tous les grands de la BD qui ont malheureusement disparu aujourd’hui, comme Franquin."

Deux illustrateurs Serbes, fort bien connus des amateurs de BD, feront le déplacement ce jour-là, car le but de l’événement est aussi de s’ouvrir à un plus large public."Ces personnes ont une qualité de dessin importante et ils sont méconnus du grand public. Ils travaillent avec des scénaristes francophones donc les textes sont en Français", poursuit Christian Mathoul.

Une bourse sera organisée avec des BD de collection. Il y aura aussi la possibilité d’acheter un "ex-libris" sur place, des tickets de collection à joindre à la BD qui peuvent être dédicacés par l’auteur en personne. Il s’agira d’en profiter car la vente de ces tickets sera limitée à un certain nombre de tirages par auteur. Ceux-ci arriveront en majorité vers 14 h. Il sera évidemment possible d’acheter leurs BD.

Le dimanche, une très intimiste séance de dédicace aura lieu en tête-à-tête avec les auteurs. Il reste moins de cinq places à saisir. Pour soutenir l’organisation dans la réception de ces auteurs de talents, un crowdfunding a été lancé sur la plateforme Ulule.