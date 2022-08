Le jeune club de basket s’implante à Villers

Le nouveau club Condroz Modave Basket-Ball prend du galon et s’implante ailleurs. En plus du complexe de Vierset, il sera aussi dès la fin du mois d’août au hall sportif de Villers-le-Temple. " Nous avons lancé le club en avril 2020, en plein Covid, sur les bases de l’ancien club de basket de Modave qui a fermé,racontent Frédéric Dedave, d’Outrelouxhe, le secrétaire, et François Bens, le président, de Marchin.On trouvait dommage que les jeunes restent sur le carreau. Nous sommes deux professeurs d’éducation physique, actifs dans le basket depuis de nombreuses années. On a décidé de recréer un club, implanté dans le Condroz et entièrement dédié à la formation des jeunes. On a nos plages horaires au hall de Vierset mais ça devient serré et on a donc cherché d’autres halls pour nous accueillir. À Villers-le-Temple, c’est un bel outil, bien adapté pour les plus petits et bien situé, qui pourra attirer d’autres joueurs de Nandrin, Neupré… Ce seront les jeunes U7 et U8 qui s’entraîneront là."