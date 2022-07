Nouveau cet été: trois jours de fête et de musique

Et il y en aura pour tout le monde, toutes les générations et tous les goûts. Le programme débutera vendredi par le bal d’ouverture et une animation musicale des années 80 à aujourd’hui grâce à DJ Snaïky et le DJ nandrinois Hupser (dès 21 h)."C’est une soirée qui s’adresse à toutes les générations", indique Jean-François Dethier. Samedi, dès 21 h, place à la soirée "Nandrin on Fire" avec Papi Jumper, duo namurois déjanté affichant des masques de papys, DJ Snaïky et le prisé Charl-X. "Ces trois DJs’adressent à un public plus jeune. Ce sera plus electro."

Et enfin, dimanche sera la journée plus familiale et entièrement gratuite qui débutera dès 8h par une brocante (réservations au

0492/44 35 94).

La guinguette à Paulette

Elle sera suivie dès 14 h de la "Guinguette à Paulette", à l’ambiance de village. On y trouvera des châteaux gonflables, un foodtruck, des bars, des surprises et des groupes de musique, dont les Hutois de Box Office qui joueront en live des tubes des années 80 ainsi que les DJ Tawfik et Snaïky.

De quoi prendre l’apéro entre adultes pendant que les enfants jouent… "Et on espère pouvoir réitérer l’expérience chaque année",souligne l’organisateur.

Du vendredi 5 au dimanche 8 août rue Famioul à Nandrin. Vendredi ou samedi: 8 €/ place (6 € en prévente). Pass deux jours: 15 € (10 € en prévente). Dimanche: gratuit. Réservation: www.nandrin-festivites.tickee.be Infos: sur la page Facebook «NANDRIN en fête»