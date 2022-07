Elle est militaire et elle ambitionne de devenir Miss Belgique

Dans son département Génie, Noémie est chargée de l’ensemble des communications, en allant des relations avec la presse jusqu’aux réseaux sociaux. Mais un poste à la Défense l’oblige: elle a aussi dû suivre une formation militaire. "En entrant à l’armée, j’ai dû faire la formation de sergent réserviste. Elle permet à des civils d’intégrer une caserne plus facilement, tout en acquérant les bases d’un service militaire. S’il est plus court, il n’est cependant pas plus simple" , commente-t-elle en souriant.

Miss et militaire, est-ce compatible?

Avec la rigueur et la discipline dont un militaire doit faire preuve, comment cela peut-il coïncider avec le milieu de Miss Belgique? Noémie rassure. "Dans le concours, il faut aussi faire preuve d’une certaine discipline et se montrer très rigoureuse. Bien sûr, ce n’est pas la même chose qu’à l’armée car, là-bas, si je fais une erreur, je dois faire des pompes , dit-elle en riant. C’est certain qu’un manque de régularité et de discipline est d’office éliminatoire lorsqu’on se présente comme une miss, locale ou nationale, et même à plus large échelle lorsqu’on travaille."

Par ce concours, Noémie veut également briser les stéréotypes. "Ce n’est pas parce que je me roule dans la boue lors de mes formations que je ne sais pas marcher en talons. Je sais être coquette, il faut seulement être capable de faire la part des choses." Elle souhaite aussi véhiculer une autre image de la femme militaire. "Occuper ce poste dans cet univers ne fait pas de nous des brutes ou des garçons manqués, loin de là. C’est une des premières idées que je défendrai lors de l’élection et, peut-être, en tant que Miss Belgique."

Pour Noémie, c’est même une bonne chose qu’une militaire se présente au concours, aussi bien pour l’armée que pour le concours lui-même. "J’espère que ça cassera l’image qu’on se fait d’une femme militaire et que ça en motivera d’autres."

Avant l’élection, prévue aux alentours du 18septembre, Noémie s’occupe surtout de faire sa promotion. Si elle venait à accéder à la couronne de Miss Belgique, elle ne voudra pas mettre sa carrière en pause. "J’essaierai de concilier les deux au maximum, cela fera aussi une bonne promotion pour le milieu militaire."