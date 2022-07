La salle de Villers sera inaugurée le 24 septembre

Lors du dernier conseil communal, l’élu de l’opposition Vivre à Nandrin Benoît Ramelot s’est inquiété du peu de communication et de visibilité à propos de la nouvelle salle polyvalente de Villers-le-Temple (Nandrin), située place Baudouin. "Où en est-on? , interroge-t-il. Peu de citoyens sont au courant qu’il existe là un nouveau bâtiment public. Que peut-on y faire? Est-il déjà loué? La Commune n’a fait aucune inauguration ni communication sur un projet qu’on a soutenu, qui a coûté… Rien non plus du côté du pouvoir subsidiant. Je suis déçu qu’une si belle réalisation ne soit pas mise en avant et valorisée. Et elle n’a pas non plus de nom officiel!"