Il s’en est pris à sa petite amie et à un restaurateur

Dans la voiture, il assène à sa petite amie des coups au visage et à la poitrine, elle qui vient d’être opérée à cet endroit. Selon l’avocat de la partie civile, la dame était en situation de vulnérabilité. Il sollicite une expertise médicale permettant d’obtenir des preuves de son état et des dommages causés. Des touffes de cheveux seront également retrouvées dans la voiture de la demoiselle, devenue véhicule principal du prévenu au moment des faits.

Les conséquences auraient pu être dramatiques

Le restaurateur, qui voit la scène sur son parking, tente de s’interposer. Le jeune homme, furieux, sort de la voiture avec une machette "achetée 70€ dans la rue à Liège" , explique-t-il. Pendant l’altercation, le restaurateur est blessé au mollet. Le prévenu brise ensuite la vitre du véhicule et en extirpe sa copine. "Je l’ai sortie, pas de manière gentille je le reconnais. J’ai pris sa place au volant et je suis parti." Un pistolet à air comprimé sera aussi retrouvé dans le véhicule.

L’homme, en détention préventive, exprime ses regrets, en larmes. La substitut du procureur du roi lui demande de bien vouloir se montrer "digne" en salle d’audience. Selon son avocate, son attitude est liée à son jeune âge. "Étant très jeune, une condamnation sur son casier serait dramatique. Mon client a une promesse d’embauche dès sa sortie de prison et est demandeur de conditions comme un suivi psychologique, démarche qu’il a déjà accomplie à la prison" , plaidant ainsi pour une peine de probation autonome, qui ne laissera pas de trace sur son casier, ou un sursis le plus large possible.

La substitut rappelle que les conséquences auraient pu être bien plus lourdes. Elle requiert ainsi une peine de 4ans de prison pour les faits de coups et 4mois pour la détention du pistolet. Quant à un éventuel sursis, "pour une partie de la peine seulement" , estime-t-elle.

Jugement le 2août.