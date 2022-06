Importantes rénovations dans les deux écoles

1. Démolition et reconstruction à Saint-Séverin Le dossier de rénovation de l’école de Saint-Séverin vient en effet d’être sélectionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des fonds du Plan de relance et de résilience européen. Le projet décroche une subvention de 1,1 million d’euros sur un investissement total de 1,7 million d’euros. "Il y avait 149 dossiers retenus et on est 19esur la liste, ce qui montre la qualité du projet et du dossier déposé", se réjouit le bourgmestre, Michel Lemmens.

Il s’agit de démolir deux tiers de l’école et de reconstruire une partie des bâtiments avec une nouvelle surface de près de 780 m2. "On va ainsi tripler l’espace." Un auteur de projet a été désigné, des esquisses ont été réalisées mais tout doit encore être finalisé. "Il faut établir les plans définitifs, déposer un permis, désigner un entrepreneur. Et on doit faire vite car le chantier est à terminer au plus tard pour fin septembre 2025 sans quoi on perdra les subsides. On espère donc lancer le chantier en septembre 2023, pour un an. Le timing est très serré."

Le subside obtenu par la Commune de Nandrin atteint les 65%. Et pour les 600000 € restants? La Commune va contracter un emprunt à taux 0% sur une durée de 20 ans, ce qui représente une charge de 30000 € par an. "Mais les économies d’énergie réalisées grâce au nouveau bâtiment devraient compenser cette somme. Au final, c’est une opération presque blanche pour la Commune", insiste le mayeur.

2. Nouvelle aile à Villers-le-Temple L’autre gros dossier qui se profile, c’est la construction d’une aile bioclimatique à l’école de Villers-le-Temple, à la place des deux conteneurs. "Il est temps d’amener un vrai confort, quelque chose de pérenne." Le projet s’élève à 1,6 million d’euros dont 900000 de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dossier initié il y a deux ans et demi se concrétise. "Le permis a été déposé. On n’attend plus que la signature du ministre pour lancer les travaux, probablement en septembre-octobre." La moitié de l’école sera ainsi complètement rénovée. L’autre moitié, l’ancien corps de logis, sera lui aussi rénové dans une deuxième phase. "Ce ne serait pas logique de ne moderniser qu’une partie. Pour cela, il faut trouver sur fonds propres 500000 € qui serviront à isoler, changer le chauffage, placer des panneaux photovoltaïques." Il est aussi question d’agrandir le hall sportif voisin pour y organiser des compétitions sportives officielles. "Ce chantier terminera la revitalisation du centre du village après la nouvelle maison de village. "

3. Et les élèvespendant le chantier? Pendant le chantier, où vont être installés les élèves (180 à Villers-le-Temple et 150 à Saint-Séverin)? La Commune envisage de louer des conteneurs, placés d’abord à Villers-le-Temple puis à Saint-Séverin. "Mais le timing est un peu bousculé avec ces deux chantiers qui se chevauchent.On va réfléchir à la meilleure solution. et les deux chantiers seront concomitants. Il existe aussi des locaux dans le centre de Nandrin."

4. pour les 50 ans Ces deux projets représentent 4 millions d’investissements réalisés pour les écoles nandrinoises, dont 2,2millions de subventions. " En 2025, nos deux implantations seront remises à niveau pour les 50 ans à venir. Ça va nous faire du boulot mais c’est une très bonne chose", se réjouit le mayeur, Michel Lemmens. Et grâce à la faible consommation d’énergie des deux établissements, ces investissements auront un impact positif sur le budget communal.