Ce hobby a commencé à l’âge de 12 ans. "Il y avait un tournage de film des frères Dardenne dans mon quartier et j’ai pu rencontrer Marion Cotillard.C’est la première fois que j’approchais ce milieu et j’ai trouvé ça très chouette" , raconte le Nandrinois.

Depuis, il a rencontré plus de 2000 stars. Et même s’il y a une part de chance dans ses rencontres, Loris compte aussi sur son carnet d’adresses bien fourni. "Cela me prend beaucoup de temps pour savoir où se trouvent les célébrités, où elles logent, comment elles arrivent en Belgique…Et je compte sur mon carnet d’adresses qui s’est beaucoup étoffé au fur et à mesure du temps pour les trouver. J’ai notamment des informateurs comme du personnel d’hôtel, des chauffeurs, des attachés de presse ou des paparazzis.Il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent donner quelques informations."

Un moment privilégié

Le jeune homme les croise généralement à leurs hôtels, dans des gares ou des aéroports. "Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un moment privilégié avec eux, pouvoir échanger avec eux, voir comment ils sont dans la vraie vie, en dehors des plateaux télés ou de tournage. Pas de les voir à une séance de dédicaces par exemple."

Ce qui passionne aussi Loris dans cette "chasse", c’est le challenge. "Aller à des conventions où on paye pour poser avec des stars, ça ne m’intéresse pas.Ce qui me plaît, c’est l’adrénaline, la recherche."

Parmi les noms les plus connus de sa collection, on peut citer Céline Dion, Emmanuel Macron, Mariah Carey, Ed Sheeran ou encore Nicolas Cage. Les plus sympas? "Il y a notamment Popeck qui est un gars très gentil. Ou Jean-PaulBelmondo. Stromae est également très sympa. Gérard Depardieu ou Catherine Deneuve, à l’inverse, sont plus distants."

Pas besoin d’aller très loin

Pour trouver les célébrités, Loris ne se déplace pas forcément très loin. "Je vais surtout à Bruxelles ou Anvers.Je vais aussi parfois à Paris sur des émissions TV, des plateaux multi-artistes ou des salles de théâtre. On peut aussi en croiser à Huy comme Dany Boon, il y a quelques années, qui était venu en tournage à la piscine. On peut aussi simplement en croiser au coin d’une rue.Ça m’est arrivé avec Angèle.Il faut simplement bien regarder autour de soi et être un peu physionomiste les stars se camouflent souvent avec des lunettes de soleil par exemple."

Parmi ses prochaines "cibles", il y a notamment le président français, Emmanuel Macron, en visite à Bruxelles pour un sommet européen. Loris sera aussi à l’affût des stars présentes aux différents festivals de l’été.

Le rêve: Brad Pitt

Et le Nandrinois compte bien encore persévérer dans cette "chasse" aux stars, "tant que ça me plaît. Même si je suis un peu plus sélectif aujourd’hui qu’auparavant. Je me déplace surtout pour les stars qui m’intéressent." Parmi celles qu’il rêve encore de rencontrer, il y a notamment Brad Pitt ou Mathieu Kassovitz "car j’adore le film Amélie Poulain".

Récemment diplômé en journalisme, il aimerait bien exercer la profession dans le milieu people ou devenir critique cinéma, "un peu comme Hugues Dayez à la RTBF".